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В Иране трансляцию футбольного матча прерывали более 100 раз из-за голых ног женщины-лайнсмена

21:41
Государственный телеканал Ирана намеренно прерывал прямую трансляцию матча. Фото Никита Успенский., - Отрывок из трансляции матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».
Государственный телеканал Ирана намеренно прерывал прямую трансляцию матча. Фото Никита Успенский., -
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Государственный телеканал Ирана более 100 раз намеренно прерывал прямую трансляцию матча 31-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (1:3), сообщает My Stealthy Freedom.

Это происходило из-за того, что в трансляцию попадала боковой арбитр матча Сиан Мэсси. Женщина-лайнсмен работала на матче в шортах и гетрах до колена. В момент появления Мэсси на экране государственный канал показывал панорамный вид стадиона «Тоттенхэма».

Отрывок из трансляции матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед».
Отрывок из трансляции матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Иранская правозащитная организация сообщила, что это было сделано для того, чтобы местные телезрители не видели неприкрытые части ног девушки.

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