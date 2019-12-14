В Иране рассчитывают на возвращение Страмаччони после уплаты долгов по зарплате

Бывший главный тренер «Интера» Андреа Страмаччони может вернуться в Иран. Как сообщает L'Equipe, тегеранский клуб «Эстегляль» смог рассчитаться с итальянским специалистом по зарплатным долгам. Напомним, что Страмаччони покинул «Эстегляль» со скандалом, поскольку клуб не мог заплатить ему зарплату из-за международных санкций.

— Мы заплатили Страмаччони всю сумму — 160 тысяч евро, — сказал президент клуба Эсмаил Халиладзе. — Перевели деньги через иранское консульство в Турции и посольство Ирана в Италии. Думаю, что вскоре деньги придут на счет Страмаччони.