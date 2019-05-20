В Грузии за договорные матчи задержаны 11 футболистов

Восемь действующих и три бывший футболиста задержаны в Грузии по подозрению в организации договорных матчей, информирует сайт Служба госбезопасности страны.

Как отмечается, члены организованной преступной группировки связывались с игроками футбольных клубов и за деньги согласовывали с ними результаты матчей.

Задержаны бывшие футболисты Вахтанг Дж., Лаша Ч., Ника Д. Среди действующих игроков: футболист "Чиатура" Ираклий Х., футболисты "Ланчхути Гурия" Робер И. и Ираклий Б., футболисты "Вит Джорджиа" Джони Ш., Георгий Г., Николоз М., Паата Г., Нодар К.

За проданные игры они получили 93,5 тысячи лари (более 34 тысяч долларов). Им грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.