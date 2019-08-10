В Германии после удара молнии госпитализированы 15 футболистов

От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов, сообщила Merkur.

В результате удара молнии в Баден-Вюртемберге в городе Розенфельд-Хайлигенциммерн 15 футболистов получили ранения. Представитель полиции заявил, что во время тренировок в пятницу вечером возле спортивной площадки ударила молния.

В результате игроки в возрасте от 19 до 48 лет получили легкие травмы. Футболисты доставлены в больницу. Кроме того, из-за сильной грозы в Баден-Вюртемберге было отложено начало матча между футбольными клубами "Сандхаузен" и "Боруссия Менхенгладбах". Прожекторы на стадионе "Хардтвальд" команды второго дивизиона "Сандхаузен" вышли из строя из-за сильного дождя.