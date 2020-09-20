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В Гане погибло восемь футболистов после падения автобуса в реку

09:25

В Гане восемь футболистов молодежной лиги погибли в результате ДТП, сообщает портал Sports World Ghana.

По данным источника, водитель автобуса, в котором находилась команда, не справился с управлением, после чего транспорт свалился в реку. Шесть человек погибло на месте, еще двое — по пути в больницу. Остальные 24 человека, что были в автобусе, получили первую медицинскую помощь и отправились домой.

Отмечается, что команда ехала на регистрацию для участия в молодежной футбольной лиге.

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