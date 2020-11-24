В футболе может появиться дополнительная замена
16:46
Футбольный и технический комитеты Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) намерен рассмотреть правило дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока, информирует пресс-служба организации.
Правило могут утвердить уже 16 декабря, когда пройдет ежегодное заседание IFAB.
Кроме того, в организации рассматривают возможность удешевления системы видеоассистента арбитра (ВАР), чтобы она стала более доступной для небогатых лиг.
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