В FIFPro опровергли назначение Платини на пост советника президента

федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro на официальном сайте опровергла назначение Мишеля Платини на пост советника президента организации. В FIFPro подчеркнули, что исполком не обсуждал его кандидатуру и не утверждал его.

Платини занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 год. В октябре 2015 года он был отстранен от футбольной деятельности в связи с незаконным получением от тогдашнего главы ФИФА Зеппа Блаттера двух миллионов швейцарских франков.

Срок отстранения Платини истек в октябре 2019 года.

В качестве футболиста Платини выступал в «Нанси», «Сент-Этьене» и «Ювентусе». В составе последнего он стал первым игроком, завоевавшим три «Золотых мяча» подряд — в 1983, 1984 и 1985 году. После завершения карьеры игрока Платнини был назначен главным тренером сборной Франции, которой руководил с 1988 по 1992 год.