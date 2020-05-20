В Ереване украли статуи Никиты Симоняна и еще трех представителей «Арарата»

Неизвестные украли статуи нескольких легендарных представителей «Арарата», сообщает РБК.

Статуи принадлежали к скульптурной группе «Арарат-73», которая расположена рядом со стадионом «Раздан» в Ереване. «РБК» со ссылкой на журналиста Роберта Маркосяна сообщает, что из композиции, посвященной команде, выигравшей в 1973 году чемпионат и Кубок СССР, были украдены статуи тренера команды Никиты Симоняна и членов клуба Роберта Цагикяна, Оника Абраамяна и Арутюна Кееяна.

Симонян возглавлял «Арарат» с 1973 по 1974 и с 1984 по 1985 годы. Сейчас Симонян работает в должности первого вице-президента Российского футбольного союза.