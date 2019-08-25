В чемпионате Греции прошел первый матч с использованием VAR. Все началось с доставки еды
17:56
Матч 1-го тура греческой суперлиги между «Ламией» и «Панатинаикосом» (1:1) стал первым для чемпионата Греции, в котором были задействованы видеоассистенты. Во время игры главному арбитру помощь системы VAR не потребовалась, однако курьезов избежать не удалось, информирует gianlucadimarzio.com.
В ходе трансляции режиссер показал, как в комнату видеоарбитров входит посторонний человек и приносит арбитрам фастфуд. В дальнейшем комнату с видеоассистентами не показывали.
? #Grecia, in sala #VAR accade qualcosa di insolito?https://t.co/dz4ADTX1mv— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 25, 2019
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