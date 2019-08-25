В чемпионате Греции прошел первый матч с использованием VAR. Все началось с доставки еды

Матч 1-го тура греческой суперлиги между «Ламией» и «Панатинаикосом» (1:1) стал первым для чемпионата Греции, в котором были задействованы видеоассистенты. Во время игры главному арбитру помощь системы VAR не потребовалась, однако курьезов избежать не удалось, информирует gianlucadimarzio.com.

В ходе трансляции режиссер показал, как в комнату видеоарбитров входит посторонний человек и приносит арбитрам фастфуд. В дальнейшем комнату с видеоассистентами не показывали.