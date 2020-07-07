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В Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки лаборатории

06:22
Мартин Кавдански. Фото topsport.bg
Мартин Кавдански. Фото topsport.bg
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Защитник «Царско село» Мартин Кавдански заразился коронавирусом, но получил ошибочный отрицательный тест, поэтому сыграл в матче чемпионата Болгарии против «Черно море». Как сообщает Sportstar, в результате ошибки 19 футболистов подхватили инфекцию.

После матча в «Царско село» выявили 3 новых случая заражения, а в «Черно море» — 16. Лаборатория признала допущенную ошибку, объявив, что тест Кавдански был положительным.

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