В Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки лаборатории

Защитник «Царско село» Мартин Кавдански заразился коронавирусом, но получил ошибочный отрицательный тест, поэтому сыграл в матче чемпионата Болгарии против «Черно море». Как сообщает Sportstar, в результате ошибки 19 футболистов подхватили инфекцию.

После матча в «Царско село» выявили 3 новых случая заражения, а в «Черно море» — 16. Лаборатория признала допущенную ошибку, объявив, что тест Кавдански был положительным.