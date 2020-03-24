В Белоруссии решили не прерывать чемпионат после первого тура из-за коронавируса

Чемпионат Белоруссии не будет приостановлен из-за пандемии коронавируса. Как сообщил «СЭ» пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник, матчи второго тура начнутся 27 марта.

— Федерацией принято решение продолжить чемпионат. Матчи будут проходить со зрителями. Наше руководство постоянно находится на связи с Минздравом. Ситуация пока не настолько критическая, чтобы прекращать первенство, — сказал Алейник.

— Сколько в стране заболевших по официальным данным?

— 81. Но 22 уже поправились. Получается, сейчас болеют больше 50. На данный момент никто ничего не переносит. Второй тур стартует 27 марта. Продолжаем сезон.

— А УЕФА не советует вам приостановить чемпионат? Все-таки вся Европа сейчас на карантине.

— Нет. Была одна большая видеоконференция. Но УЕФА отдал внутренние турниры на откуп федерациям. (Виталий Айрапетов)