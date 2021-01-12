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В Аргентине нашли внебрачную дочь Марадоны, которая не претендует на его наследство

16:30
Диего Марадона и его предполагаемая внебрачная дочь Евгения Лапровиттола. Фото www.gazzetta.it
Диего Марадона и его предполагаемая внебрачная дочь Евгения Лапровиттола. Фото www.gazzetta.it
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Аргентинка Евгения Лапровиттола может являться внебрачной дочерью легендарного футболиста Диего Марадоны, утверждает gazzetta.it со ссылкой на другие СМИ.

По информации источника, 25-летняя девушка уже начала процедуру по установлению родства с Марадоной. Она также хочет встретиться со своей биологической матерью. Отмечается, что Лапровиттола не планирует претендовать на наследство экс-игрока «Наполи» и «Барселоны».

Девушка живет в Бериссо (Аргентина) и поддерживает клуб «Химнасия и Эсгрима» из Ла-Платы. Ее удочерили в детстве, а семья Евгении часто обсуждала Диего Марадону, благодаря чему Лапровиттола полюбила футбол.

25 ноября 2020 года Марадона скончался из-за острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких.

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