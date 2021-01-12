В Аргентине нашли внебрачную дочь Марадоны, которая не претендует на его наследство
Аргентинка Евгения Лапровиттола может являться внебрачной дочерью легендарного футболиста Диего Марадоны, утверждает gazzetta.it со ссылкой на другие СМИ.
По информации источника, 25-летняя девушка уже начала процедуру по установлению родства с Марадоной. Она также хочет встретиться со своей биологической матерью. Отмечается, что Лапровиттола не планирует претендовать на наследство экс-игрока «Наполи» и «Барселоны».
Девушка живет в Бериссо (Аргентина) и поддерживает клуб «Химнасия и Эсгрима» из Ла-Платы. Ее удочерили в детстве, а семья Евгении часто обсуждала Диего Марадону, благодаря чему Лапровиттола полюбила футбол.
25 ноября 2020 года Марадона скончался из-за острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких.
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