В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявили трехдневный траур

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью Диего Марадоны, сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Сегодня, 25 ноября, прославленный футболист и тренер скончался в возрасте 60 лет после остановки сердца.

В качестве футболиста Марадона выступал за ряд аргентинских клубов, испанские «Барселону» и «Севилью» и итальянский «Наполи». После завершения карьеры он работал с рядом клубов из Аргентины и ОАЭ, мексиканским «Дорадос» и сборной страны. Последним местом его работы была «Химнасия» из Ла-Платы.

Ранее легенда сборной Бразилии Пеле отреагировал на смерть Марадоны. Экс-футболист заявил, что когда-нибудь встретится с Диего на небесах.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов также выразил соболезнования в связи с кончиной Марадоны.

Умер Диего Марадона: весь мир скорбит. Реакция