Мутко рассказал о том, как Марадона относился к России

Бывший президент РФС Виталий Мутко поделился с «СЭ» воспоминаниями о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне, который скончался от сердечного приступа.

— Могу только соболезнования выразить, — заявил «СЭ» Мутко. — Марадона неоднократно посещал Россию во время подготовки к чемпионату мира 2018 года. Он очень благосклонно относился к идее проведения Мундиаля в нашей стране.

Великий и в мыслях, и в поступках, и в делах. Всегда восхищался им, как игроком. Диего — выдающийся футболист. Он мог в одиночку решать исход любого матча.

Недавно смотрел фильм про него, который сняли итальянцы. Там много очень трогательных моментов. Великая карьера. Правдивый и интересный фильм.

Яркая была личность, будет его не хватать. Жалко, когда такие легенды уходят.

Он был очень общительным, мы коммунициировали во время чемпионата мира. Интересный человек. Диего очень любил Россию. У него было хорошее отношение к стране, руководству нашего государства. Очень позитивно относился к нам. (Севастиан Терлецкий)

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