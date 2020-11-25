Дворкович — о Марадоне: «Это был великий игрок»
20:55
Российский государственный деятель, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович отреагировал на смерть Диего Марадоны.
«Марадона восхищал меня в конце 80-х, и мне было безумно жаль, что он последовательно себя убивал в течение многих лет... Видел его в конце июня 2018 года на чемпионате мира в Москве. Это был великий игрок».
25 ноября в Аргентине скончался в возрасте 60 лет экс-форвард сборной Аргентины. Марадона выступал за «Боку Хуниорс», «Наполи», «Барселону», «Севилью» и другие команды. (Артем Калинин)
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