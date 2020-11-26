Стали известны последние слова Марадоны перед смертью
Легенда сборной Аргентины Диего Марадона, который скончался 25 ноября в городе Тигре, произнес несколько слов перед своей смертью, сообщает телеканал TN. По информации источника, экс-футболист сказал: «Мне нехорошо».
Марадона восстанавливался после операции на головном мозге. Утром, в среду, аргентинец почувствовал себя плохо во время завтрака. Позже приехал врач, который осмотрел его. Диего сказал, что хочет прилечь. Родственники вызвали скорую помощь, но когда медики зашли к нему домой, то Марадона уже не мог дышать. Спасти его не удалось.
Все матчи 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов начались с минуты молчания в память о Марадоне.
Позже стало известно, что прощание со знаменитым игроком пройдет в официальной резиденции президента Аргентины в Буэнос-Айресе.
Чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал Марадону одним из величайших спортсменов в истории.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю