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Стали известны последние слова Марадоны перед смертью

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Диего Марадона. Фото Action Images
Диего Марадона. Фото Action Images
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Легенда сборной Аргентины Диего Марадона, который скончался 25 ноября в городе Тигре, произнес несколько слов перед своей смертью, сообщает телеканал TN. По информации источника, экс-футболист сказал: «Мне нехорошо».

Марадона восстанавливался после операции на головном мозге. Утром, в среду, аргентинец почувствовал себя плохо во время завтрака. Позже приехал врач, который осмотрел его. Диего сказал, что хочет прилечь. Родственники вызвали скорую помощь, но когда медики зашли к нему домой, то Марадона уже не мог дышать. Спасти его не удалось.

Все матчи 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов начались с минуты молчания в память о Марадоне.

Позже стало известно, что прощание со знаменитым игроком пройдет в официальной резиденции президента Аргентины в Буэнос-Айресе.

Чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал Марадону одним из величайших спортсменов в истории.

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