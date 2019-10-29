Английский нападающий Уэйн Руни считает, что проблема североамериканской лиги MLS кроется в системе оплаты труда футболистов. Экс-форвард «Ди Си Юнайтед» считает, что система с ограничением зарплат снижает уровень клубов лиги.

— Основная проблема MLS — это зарплаты, — цитирует The Athletic Руни. — Учитывая уровень доходов клубов, я не думаю, что они достойно платят игрокам, особенно молодым. Им нужно равняться в этом деле на европейские клубы, а не на другие американские лиги. Это было бы справедливо. И в Америке очень просто проводятся трансферы. Сегодня ты играешь на Востоке, а завтра приходится переезжать на Запад.