УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью рекордсмена чемпионата Литвы

УЕФА на своем сайте выразил соболезнования в связи со смертью литовского форварда Артураса Римкявичуса. Ранее сообщалось, что 36-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

Римкявичус является рекордсмен чемпионата Литвы по числу голов, забитых в одном сезоне. В 2012 году в составе «Шяуляя» он забил 35 мячей в 29 встречах.

В составе национальной команды Римкявичюс провел семь матчей и забил три мяча. В чемпионате Литвы он провел 205 матчей и забил 117 голов.Также он выступал в Латвии, Финляндии, Греции и Брунее. В 2016 году из-за травм Римкявичюс завершил карьеру и начал работать детским тренером.