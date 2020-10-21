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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

УЕФА утверждает: европейская премьер-лига «неизбежно наскучит»

16:20

УЕФА выступил с заявлением по поводу возможности создания европейской премьер-лиги. Ранее появилась информация, что ведущие клубы Европы могут организовать закрытый турнир. При поддержке ФИФА его планируют запустить в 2022 году.

— Принципы солидарности, повышения и вылета, открытых лиг не обсуждаются, — цитирует SI УЕФА. — Это то, что делает европейский футбол и Лигу чемпионов лучшим турниром в мире. УЕФА и клубы привержены принципа построению такого турнира не для того, чтобы его разрушить созданием суперлиги из 10, 12 или даже 24 команд. Это неизбежно наскучит.

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