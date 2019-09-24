УЕФА официально утвердил название третьего еврокубкового турнира. Как объявил президент союза Александер Чеферин, называться соревнование будет Лига конференций.

В нем будут играть команды, не попавшие в Лигу чемпионов и Лигу Европы. В групповом турнире сыграют 32 команды, поделенные на 8 групп. Победители групп пробьются в 1/8 финала, а занявшие вторые места команды будут соперничать с третьими командами из групп Лиги Европы.

Победитель Лиги конференций получит место в Лиге Европы в следующем сезоне. Первый розыгрыш отурнира пройдет в сезоне-2021/22.