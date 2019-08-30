УЕФА установил предельные цены на билеты для гостевых болельщиков

Билеты для болельщиков гостевой команды не будут стоить дороже 70 евро в Лиге чемпионов и 45 евро в Лиге Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Отмечается, что эти цены соответствуют низшей ценовой категории билетов на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

— Те, кто следует за своей командой на выездные матчи, должны иметь доступ к билетам по разумной цене, — цитирует пресс-служба организации президента УЕФА Александера Чеферина. — Надо учитывать, что они и так тратятся на поездку. Мы вводим потолок цен на билеты, чтобы болельщики гостевых команд могли по-прежнему ездить на матчи и вносить вклад в уникальную атмосферу футбольных стадионов.

Также продлен срок заявки игроков на групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы с 24:00CET 2 сентября до 24:00CET 3 сентября.