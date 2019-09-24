УЕФА рекомендовал не играть на стадионах, где женщинам запрещен вход

Исполком УЕФА на заседании в Любляне рекомендовал командам не играть на стадионах, где женщинам запрещен вход. В начале сентября болельщица в Иране совершила самосожжение в знак протеста против запрета посещать матчи мужских команд.

ФИФА посетила Иран и потребовала решить вопрос допуска женщин на трибуны. После визита представителей федерации было объявлено, что женщины смогут посетить ближайшие матчи сборной Ирана в октябре.