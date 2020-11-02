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УЕФА расследует слова главы пресс-службы «Карабаха», призывавшего убивать армян

23:14

УЕФА расследует заявления главы пресс-службы «Карабаха» Нурлана Ибрагимова, сообщает официальный сайт организации. Ранее Ибрагимов на своей странице в социальной сети призвал «убивать армян» и поддержал армянский геноцид, проводимый Турцией в начале XX века. Позднее он удалил свою запись.

УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплинарным вопросам для расследования слов Ибрагимова.

Ранее в «Карабахе» уже осудили пост своего сотрудника и пообещали наложить наказание. Кроме того, в заявлении клуба отмечается, что в отношении Ибрагимова прокутратура Азербайджана возбудила административное дело.

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