УЕФА расследует слова главы пресс-службы «Карабаха», призывавшего убивать армян

УЕФА расследует заявления главы пресс-службы «Карабаха» Нурлана Ибрагимова, сообщает официальный сайт организации. Ранее Ибрагимов на своей странице в социальной сети призвал «убивать армян» и поддержал армянский геноцид, проводимый Турцией в начале XX века. Позднее он удалил свою запись.

УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплинарным вопросам для расследования слов Ибрагимова.

Ранее в «Карабахе» уже осудили пост своего сотрудника и пообещали наложить наказание. Кроме того, в заявлении клуба отмечается, что в отношении Ибрагимова прокутратура Азербайджана возбудила административное дело.