УЕФА поздравил Венгера с днем рождения

Официальный Twitter-аккаунт УЕФА поздравил бывшего тренера «Арсенала» Арсена Венгера с днем рождения. В четверг, 22 октября, французскому специалисту исполняется 71 год.

Венгер в мировом футболе известен тем, что на протяжении 22 лет тренировал лондонский «Арсенал». Вместе с ним команда становилась трехкратным победителем АПЛ, семикратным обладателем Кубка Англии и финалистом Лиги чемпионов.

Также 71-летний француз был главным тренером «Нанси», «Монако» и «Нагойи».

С 2018-го года француз никого не тренирует, в ФИФА отвечает за глобальное развитие футбола.