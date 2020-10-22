УЕФА поздравил Венгера с днем рождения
12:44
Официальный Twitter-аккаунт УЕФА поздравил бывшего тренера «Арсенала» Арсена Венгера с днем рождения. В четверг, 22 октября, французскому специалисту исполняется 71 год.
Венгер в мировом футболе известен тем, что на протяжении 22 лет тренировал лондонский «Арсенал». Вместе с ним команда становилась трехкратным победителем АПЛ, семикратным обладателем Кубка Англии и финалистом Лиги чемпионов.
Также 71-летний француз был главным тренером «Нанси», «Монако» и «Нагойи».
С 2018-го года француз никого не тренирует, в ФИФА отвечает за глобальное развитие футбола.
С днем рождения, Арсен Венгер! ?? pic.twitter.com/s0ya6aj35L— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 22, 2020