Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

УЕФА поздравил Сезара с 40-летием. Он начал карьеру в 1988 году и выиграл с «Интером» 13 трофеев

11:26
Теги:

УЕФА в своем официальном Twitter поздравил бывшего вратаря сборной Бразилии Жулио Сезара с 40-летием.

Сезар начал карьеру в 1988 году. В разное время он играл за «Фламенго», КПР, «Бенфику». Наибольшей известности бразилец добился в «Интере», за который выступал с 2005 по 2012 годы. В итальянском клубе выиграл 13 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Бразилец объявил о завершении карьеры 21 апреля 2018 года. С июля этого года возглавил донецкий «Олимпик», но 19 августа был уволен.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир