УЕФА поздравил Сезара с 40-летием. Он начал карьеру в 1988 году и выиграл с «Интером» 13 трофеев
11:26
УЕФА в своем официальном Twitter поздравил бывшего вратаря сборной Бразилии Жулио Сезара с 40-летием.
Сезар начал карьеру в 1988 году. В разное время он играл за «Фламенго», КПР, «Бенфику». Наибольшей известности бразилец добился в «Интере», за который выступал с 2005 по 2012 годы. В итальянском клубе выиграл 13 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
Бразилец объявил о завершении карьеры 21 апреля 2018 года. С июля этого года возглавил донецкий «Олимпик», но 19 августа был уволен.
2?0?1?0? ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 3, 2019
?? Поздравляем с 40-летним юбилеем Жулио Сезара! ??
Кто ваш любимый бразильский вратарь из числа выступавших в #ЛигаЧемпионов? ? pic.twitter.com/cqvgSOuyTw
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