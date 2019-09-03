УЕФА поздравил Сезара с 40-летием. Он начал карьеру в 1988 году и выиграл с «Интером» 13 трофеев

УЕФА в своем официальном Twitter поздравил бывшего вратаря сборной Бразилии Жулио Сезара с 40-летием.

Сезар начал карьеру в 1988 году. В разное время он играл за «Фламенго», КПР, «Бенфику». Наибольшей известности бразилец добился в «Интере», за который выступал с 2005 по 2012 годы. В итальянском клубе выиграл 13 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Бразилец объявил о завершении карьеры 21 апреля 2018 года. С июля этого года возглавил донецкий «Олимпик», но 19 августа был уволен.