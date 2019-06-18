УЕФА понизил категорию у Безбородова и повысил у Иванова

Судейский комитет УЕФА обновил категории у ряда арбитров. Из первой категории в элитную перешли белорус Алексей Кульбаков и словак Иван Кружляк. Группа арбитров была понижена из первой категории до второй. Среди них – россиянин Владислав Безбородов.

Еще один российский арбитр Сергей Иванов, напротив, был повышен со второй до первой категории.

На данный момент в первой категории УЕФА также находится Алексей Еськов, а во второй – Сергей Лапочкин, Кирилл Левников и Виталий Мешков. В элитной категории Россия представлена только Сергеем Карасевым.