УЕФА ожидает рекордные показатели доходов в сезоне-2019/2020. Об этом на конгрессе организации в Риме сообщил финансовый директор УЕФА Йозеф Коллер.

- Основой бюджета УЕФА на сезон-2019/2020 будет чемпионат Европы, что позволит в итоге повысить доходы организации, - приводит ТАСС слова Коллера. - Планируем, что доход будет рекордным - 5 миллиардов 725 миллионов евро. Общие доходы предстоящего европейского первенства превысят 2 млрд, в то время как на чемпионате Европы - 2016 было 1,9 миллиарда.

В заключение речи финансового директора конгресс организации единогласно утвердил план по бюджету на сезон-2019/20. Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля. Четыре матча состоятся в Санкт-Петербурге.