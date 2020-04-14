УЕФА: «Никаких решений о возобновлении и завершении сезона нет»

В ответ на просьбу «СЭ» прокомментировать сообщения о заключении некоего соглашения между Союзом европейских футбольных ассоциаций и Ассоциацией европейских клубов УЕФА ответил следующее.

— Рабочая группа, составленная из представителей УЕФА, Ассоциации европейских клубов (АЕК) и Ассоциации европейских лиг (АЕЛ), в настоящее время изучает различные варианты календаря. На данном этапе нет никаких решений относительно возобновления и/или завершения текущего сезона.

«СЭ» направил запрос в УЕФА, чтобы в Ньоне прокомментировали вчерашнее сообщение испанского радио Cadena SER. Оно заявило, что УЕФА и АЕК достигли соглашения относительно сроков завершения сезона в Европе. Якобы все оставшиеся матчи еврокубков пройдут без зрителей в августе. А до этого в июне и июле завершатся игры внутренних турниров. Тоже без зрителей. При этом новый сезон может стартовать уже в сентябре. (Александр Бобров)