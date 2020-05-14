УЕФА не требует детальных планов к 25 мая. В Ньоне смягчили позицию

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже не требует предоставить к 25 мая полную информацию о возобновлении сезона-2019/20 и сроках начала сезона-2020/21. Хотя 27 мая исполком УЕФА должен принять ряд важных решений, для выработки которых требуются данные от федераций, в Ньоне понимают, что не все страны сегодня готовы их предоставить.

— УЕФА хотел бы получить как можно больше информации к 25 мая, — сообщил «СЭ» представитель союза. — Но мы понимаем, что к тому времени детальных планов может не быть в силу различных ограничений. Тем не менее, УЕФА рассчитывает получить хотя бы некоторые указания относительно возможного прогресса, которого надеются добиться к этой дате национальные ассоциации и лиги.

Безусловно, такой ответ из Ньона не означает, что РФС может не торопиться с принятием решения о возобновлении сезона. Ведь клубам нужно как минимум понимать, что делать с иностранными футболистами и тренерами, которые покинули территорию нашей страны. Кроме того, в случае положительного решения нужно разрабатывать планы подготовки и организовывать сборы. (Александр Бобров)