УЕФА не определял 3 августа в качестве дедлайна

Сегодня в ответ на запрос «СЭ» Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг заявления, что 3 августа — крайний срок для завершения чемпионатов и кубков сезона-2019/20.

— Такой дедлайн не упоминается ни в одном из официальных сообщений УЕФА, — говорится в письме, отправленном в адрес нашего издания.

В последнее время в разных источниках, как зарубежных, так и российских, не раз упоминалось, что УЕФА якобы определил эту дату в дедлайна для внутренних соревнований стран Европы — чемпионатов и кубков.

Между тем в середине апреля УЕФА уже опровергал эти сообщения, подчеркнув, что «рабочая группа, составленная из представителей УЕФА, Ассоциации европейских клубов (АЕК) и Ассоциации европейских лиг (АЕЛ), изучает различные варианты календаря», и «нет никаких решений относительно возобновления и/или завершения текущего сезона». (Александр Бобров)