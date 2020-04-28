УЕФА не комментирует остановку чемпионата Франции. Судьба Лиги чемпионов непонятна

Союз европейских футбольных ассоциаций в ответ на запрос «СЭ» отказался давать какие-либо комментарии по поводу ситуации во Франции, где запрещено проведение футбольных соревнований и не будут возобновлены матчи лиги 1.

В такой ситуации пока непонятно, что будет с «ПСЖ» и «Лионом», которые продолжают выступления в Лиге чемпионов-2019/20. Парижане вышли в четвертьфинал, пройдя по итогам двух матчей дортмундскую «Боруссию» (1:2, 2:0). А «Лион» выиграл дома у «Ювентуса» (1:0), ответная игра не состоялась. (Александр Бобров)

Чемпионат Франции-2019/20 не будет доигран. Премьер-министр страны объявил окончание сезона во всем профессиональном спорте