Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

УЕФА не комментирует остановку чемпионата Франции. Судьба Лиги чемпионов непонятна

18:54
УЕФА. Фото Reuters
УЕФА. Фото Reuters
Теги:

Союз европейских футбольных ассоциаций в ответ на запрос «СЭ» отказался давать какие-либо комментарии по поводу ситуации во Франции, где запрещено проведение футбольных соревнований и не будут возобновлены матчи лиги 1.

В такой ситуации пока непонятно, что будет с «ПСЖ» и «Лионом», которые продолжают выступления в Лиге чемпионов-2019/20. Парижане вышли в четвертьфинал, пройдя по итогам двух матчей дортмундскую «Боруссию» (1:2, 2:0). А «Лион» выиграл дома у «Ювентуса» (1:0), ответная игра не состоялась. (Александр Бобров)

Чемпионат Франции-2019/20 не будет доигран. Премьер-министр страны объявил окончание сезона во всем профессиональном спорте

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4431
Все опросы
Какой из европейских чемпионатов по футболу вы ждете больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир