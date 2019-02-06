УЕФА и Ассоциация европейских клубов подписали Меморандум о взаимопонимании

УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ECA) подписали Меморандум о взаимопонимании на период до 2024 года, сообщает пресс-служба союза. Соглашение подписали президент УЕФА Александер Чеферин и глава ЕСА Андреа Аньелли в Риме на заседании исполкома УЕФА.

Договор включает в себя страхование игроков на время их выступления за сборные, распределение доходов клубов от международных турниров, участие клубов в процессе принятия решений, согласование календаря международных матчей.

- Я рад, что мы достигли соглашения и продолжим вместе работать над дальнейшим продвижением и развитием футбола на континенте. Хочу поблагодарить исполком ECA и его главу Андреа Аньелли за конструктивные переговоры, результатом которых стал этот меморандум, - сказал Чеферин.