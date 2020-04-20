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УЕФА готов проводить матчи без болельщиков

12:10
Александер Чеферин. Фото Reuters
Александер Чеферин. Фото Reuters
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Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация готова проводить матчи без зрителей, если это позволит быстрее возобновить футбольные соревнования, которые были прерваны из-за пандемии коронавиурса.

— Приоритетом является здоровье болельщиков, игроков и тренеров, — цитирует Чеферина Corriere della Sera. — Я оптимист, считаю, что есть варианты, которые позволят нам возобновить чемпионаты и кубки и завершить их. Возможно, нам придется начать играть без зрителей, но самое главное, я думаю, это проводить матчи. В трудные времена, как нынешние, это принесло бы людям счастье и определенное чувство нормальности, даже если футбол будет только по телевизору.

Рано говорить, что мы не сможем завершить сезон. Эффект может оказаться ужасным для клубов и лиг. Мы можем закончить, но мы должны ждать решений властей и разрешения на игры.

По последним данным, в мире коронавирусом заболели 2 415 299 человек. Погибли от болезни уже 165 195 человек.

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