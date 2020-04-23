УЕФА досрочно выплатит 70 миллионов евро 676 клубам за участие игроков в матчах сборных

Исполнительный комитет УЕФА принял решение о немедленных выплатах клубам за участие игроков в матчах национальных сборных, cообщается на официальном сайте организации. Это сделано в свете кризиса и финансовых трудностей, с которыми сталкнулись многие клубы по всей Европе.

Первоначально эти выплаты планировалось перечислить по завершении плей-офф европейских отборочных турниров. В их число вошли:

— 50 миллионов евро пойдут клубам, предоставих игроков для 39 национальных команд, не участвующих в стыковых матчах Европейской квалификации;

— 17,7 миллиона евро получат клубы, отпускавшие игроков в 16 сборных, которые участвуют в стыковых матчах европейской квалификации (не включая отложенные платежи за сами стыковые матчи);

— 2,7 миллиона евро получат клубы, которые отпустят игроков на стыковые матчи (эти платежи будут произведены осенью по завершении стыковых матчей).

По меморандуму о понимании между УЕФА и Ассоциацией европейских клубов (АЕК), перезаключенному в 2019 году, в связи с Евро-2020 клубам будет выделено не менее 200 миллионов евро. Согласно механизму выплат, утвержденному исполкомомомом УЕФА, клубы, которые отпускали игроков на матчи европейской квалификации и Лиги наций УЕФА, получат 70 миллионов евро. Оставшиеся 130 миллионов евро получат клубы, чьи футболисты поедут на финальный турнир Евро-2020.

— Европейские клубы являются неотъемлемой частью успеха наших национальных командных соревнований, — цитирует официальный сайт УЕФА главу организации Александера Чеферина. — Именнно поэтому часть доходов от соревнований между наицональными сборными распределяется между клубами, которые отпускают игроков на эти матчи. В эти трудные времена, когда многие клубы сталкиваются с финансовыми проблемами, особенно с их денежным потоком, мы были обязаны сделать так, чтобы клубы получали эти выплаты как можно быстрее.