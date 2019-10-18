УЕФА будет разводить команды из Косова и России

УЕФА принял решение разводить по разным группам и парам команды из Косова и России, сообщает официальный сайт организации. Таким образом, игры отборочного турнира женского Евро-2021 между командами Косова и России пройдут на нейтральных полях. Первая встреча должна была состояться в Косове 4 октября, но была перенесена на неопределенный срок, вторая, на поле России, намечена на 9 июня 2020 года.

Напомним, что в соревнованиях УЕФА по разным парам и группам также разводят команды России и Украины.