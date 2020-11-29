Удивительная ошибка вратаря шотландского «Абердина» на последних минутах стоила команде вылета из Кубка лиги
Шотландский «Абердин» в матче 1/8 финала Кубка лиги уступил «Сент-Миррену» со счетом 1:2.
Победный гол хозяев оказался курьезным: на 88-й минуте при счете 1:1 полузащитник Джейми Макграт пробил по воротам и попал во вратаря и капитана «Абердина» Джо Льюиса. Однако после удара мяч срикошетил от рук голкипера между ног и залетел в ворота. После матча Льюис извинился перед партнерами по команде, однако этот ляп не позволил «Абердину» пройти дальше в Кубке лиги.
Вратарь и капитан «Абердина» Джо Льюис тот ещё фокусник ? pic.twitter.com/DYlYThTIne— Maxim Senatorov (@MSenatorov) November 28, 2020
«Абердин» после 14 матчей занимает третье место в чемпионате Шотландии, имея в активе 27 очков.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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