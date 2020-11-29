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Удивительная ошибка вратаря шотландского «Абердина» на последних минутах стоила команде вылета из Кубка лиги

03:58
Вратарь «Абердина» Джо Льюис. Фото ФК «Абердин»
Вратарь «Абердина» Джо Льюис. Фото ФК «Абердин»
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Шотландский «Абердин» в матче 1/8 финала Кубка лиги уступил «Сент-Миррену» со счетом 1:2.

Победный гол хозяев оказался курьезным: на 88-й минуте при счете 1:1 полузащитник Джейми Макграт пробил по воротам и попал во вратаря и капитана «Абердина» Джо Льюиса. Однако после удара мяч срикошетил от рук голкипера между ног и залетел в ворота. После матча Льюис извинился перед партнерами по команде, однако этот ляп не позволил «Абердину» пройти дальше в Кубке лиги.

«Абердин» после 14 матчей занимает третье место в чемпионате Шотландии, имея в активе 27 очков.

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