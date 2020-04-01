У главы «Крузейру» обнаружен коронавирус

Исполняющий обязанности президента «Крузейру» Хосе Далай Роша сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщает пресс-служба клуба, аналогичное заболевание было обнаружено у еще одного члена правления Алешандре Фарии, его жены и дочери. Все заразившиеся находятся в нормальном состоянии и остаются дома в самоизоляции.

O #Cruzeiro informa que o presidente em exerc?cio, Jos? Dalai Rocha, teve resultado positivo para a Covid-19, o novo coronav?rus. Outro integrante do Conselho Gestor, Alexandre Faria, tamb?m teve o teste confirmado.



?: Bruno Haddad/Cruzeiro pic.twitter.com/hGh8Gj9AC2 — Cruzeiro Esporte Clube (de ?) (@Cruzeiro) March 31, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется