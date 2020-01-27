У гениев мысли сходятся? Фигу и Роналду написали о смерти Брайанта одни и те же слова

Бывший и нынешний капитаны сборной Португалии по футболу Луиш Фигу и Криштиану Роналду выразили соболезнования в связи со смертью легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Примечательно, что оба футболиста написали твиты, совпадающие слово в слово.

На это обратил внимание знаменитый карикатурист Омар Момани, который предположил, что аккаунты португальцев ведет один и тот же человек.

Коби Брайант погиб в результате падения вертолета 26 января в возрасте 41 года.