У гениев мысли сходятся? Фигу и Роналду написали о смерти Брайанта одни и те же слова
20:30
Бывший и нынешний капитаны сборной Португалии по футболу Луиш Фигу и Криштиану Роналду выразили соболезнования в связи со смертью легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Примечательно, что оба футболиста написали твиты, совпадающие слово в слово.
На это обратил внимание знаменитый карикатурист Омар Момани, который предположил, что аккаунты португальцев ведет один и тот же человек.
Коби Брайант погиб в результате падения вертолета 26 января в возрасте 41 года.
They have the same admin? ? pic.twitter.com/PnnOW8LOEv— Omar Momani (@omomani) January 27, 2020
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