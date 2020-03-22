У Феллаини обнаружен коронавирус

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини на этой неделе вернулся в Китай. Как сообщает Goal, по прилете он сделал тест на коронавирус, который оказался положительным. Он стал первым игроком чемпионата Китая, у которого обнаружена эта инфекция.

Стоит отметить, что в аэропорту 32-летнего бельгийца встречали люди в защитных костюмах и сразу померили температуру.

Marouane Fellaini getting a warm «welcome' back to China (video from PP Sports) #coronavirus pic.twitter.com/DH9cMLA6UU — Peter Stebbings* (@pstebbings) March 20, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 21 марта всего в мире выявлено более 304 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 94 тысяч выздоровели, 12 984 человека умерли. В России зафиксировано 306 случаев заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется