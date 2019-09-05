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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

У двукратного чемпиона мира Кафу умер сын

10:22

У двукратного чемпиона мира Кафу умер 29-летний сын, информирует Globo Esporte. Данило скончался от сердечного приступа во время игры в футбол с друзьями.

После происшествия молодого человека госпитализировали, однако по дороге в больницу он скончался. Информацию о смерти Данило подтвердил бывший партнер Кафу по сборной Бразилии Пауло Сержио.

Напомним, Кафу в составе сборной Бразилии выигрывал ЧМ в 1994 и 2002 годах.

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