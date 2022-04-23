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У бывшего голкипера сборной Шотландии Горама диагностирован рак

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший голкипер «Рейнджерс» и сборной Шотландии Энди Горам лечится от рака, сообщает BBC. 58-летний шотландец сейчас находится в контакте с руководством клуба.

Футболист провел более 600 матчей на клубном уровне. Он играл за «Хиберниан», «Рейнджерс», «Мазервеллом», «Манчестер Юнайтед», «Ноттс Каунти» и «Ковентри».

За 13-летнюю карьеру в сборной Шотландии Горам сыграл 43 матча, принял участие в двух чемпионатах мира в качестве дублера и сыграл три матча на Евро-96.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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