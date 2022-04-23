У бывшего голкипера сборной Шотландии Горама диагностирован рак

Бывший голкипер «Рейнджерс» и сборной Шотландии Энди Горам лечится от рака, сообщает BBC. 58-летний шотландец сейчас находится в контакте с руководством клуба.

Футболист провел более 600 матчей на клубном уровне. Он играл за «Хиберниан», «Рейнджерс», «Мазервеллом», «Манчестер Юнайтед», «Ноттс Каунти» и «Ковентри».

За 13-летнюю карьеру в сборной Шотландии Горам сыграл 43 матча, принял участие в двух чемпионатах мира в качестве дублера и сыграл три матча на Евро-96.