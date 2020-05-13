Турецкий футболист убил пятилетнего сына, «потому что не любил его»

Турецкий футболист Джевхер Токташ признался в убийстве своего пятилетнего сына, сообщает Daily Sabah. В пятницу, 23 апреля, он обратился в больницу из-за кашля и высокой температуры сына. Врачи незамедлительно изолировали мальчика и его отца, поскольку у ребенка были характерные симптомы коронавирусной инфекции.

В тот же день некоторое время спустя Токташ вызвал врачей и сказал, что мальчик плохо дышит. Врачи доставили его в отделение интенсивной терапии, где сын игрока скончался менее чем через два часа.

Первоначально врачи решили, что смерть произошла по естественным причинам — из-за отсутствия следов насильственной смерти и симптомов коронавируса.

Но через 11 дней после трагедии Токташ явился в отделение полиции и сознался в убийстве. В своем заявлении 32-летний футболист заявил, что душил сына подушкой 15 минут, пока мальчик не перестал сопротивляться.

Отвечая на вопрос, почему он это сделал, Токташ заявил, что просто не любил его.

— Я никогда не любил младшего сына после его рождения. Не знаю, почему я его не любил. Это была единственная причина. У меня нет психических отклонений, — заявил игрок.

Джевхер Токташ играл преимущественно в клубах низших лиг, последним из которых стала «Бурса Йылдырымспор» в сезоне-2019/20. С 2008 по 2009 год он провел 8 игр в суперлиге за «Генчлербирлиги».