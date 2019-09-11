Туран приговорен к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы

Полузащитник «Истанбула Башакшехир» Арда Туран приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы за стрельбу из пистолета, хранение нелицензионного оружия и преднамеренное нападение в ночном клубе, сообщает BBC. Хавбек был оправдан по статье «Сексуальные домогательства».

Напомним, в октябре 2018 года Туран был оштрафован на 370 тысяч евро после инцидента с популярным турецким певцом Беркаем Шахином. Хавбек приставал к его жене, после чего подрался с самим исполнителем.

В результате у Шахина был сломан нос. Игрок извинился перед певцом за свое поведение — Туран проследовал за Шахином в больницу, пронес туда пистолет, дал его певцу и сказал: «Я не знал, что это твоя жена. Просто пристрели меня». Исполнитель отказался брать пистолет.