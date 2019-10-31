Три «Золотых мяча», золото чемпионата Европы и 17 клубных трофеев. Ван Бастену — 55
УЕФА в своем официальном Twitter поздравил с 55-летием бывшего нападающего сборной Голландии Марко ван Бастена.
Ван Бастен — чемпион Европы-1988 в составе сборной Голландии, трехкратный чемпион страны и обладатель Кубка Голландии в составе «Аякса», а также обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА-1987.
В составе «Милана» он — четырехкратный победитель чемпионата Италии и обладатель Суперкубка страны. Также в составе итальянского клуба Ван Бастен дважды становился обладателем Кубка европейских чемпионов, Суперкубка Европы и межконтинентального кубка.
Кроме того, голландец — трехкратный обладатель «Золотого мяча» и обладатель «Золотой бутсы"-1986.
? Великий Марко ван Бастен сегодня празднует 55-летие! ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 31, 2019
? Смотрим один из лучших голов в карьере голландца: в ворота сборной СССР в финале ЧЕ-1988 ?? pic.twitter.com/ngxJha9Ebi