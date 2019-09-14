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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Три человека задержаны в Ницце из-за договорного матча в Тунисе

20:34

Сегодня три человека были задержаны в Ницце по подозрению в организации договорного матча, сообщает L'Equipe. Местная прокуратура уже возбудила дело в отношении подозреваемых.

Предполагается, что они поставили больше 33 000 евро на победу хозяев в матче чемпионата Туниса «Бен Гарден» — «Метлауи» (1:0), который 7 апреля этого года. В той встрече хозяева забили решающий гол с пенальти на 54-й минуте.

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