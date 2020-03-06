Тренеру сборной Израиля предстоит карантин из-за коронавируса

Главному тренеру сборной Израиля Андреасу Герцогу придется по прибытии в страну пройти 14-дневный карантин, связанный с жесткими мерами, принимаемыми израильским министерством здравоохранения в борьбе с коронавирусом.

В карантин уже отправлены несколько ведущих чиновников израильской федерации футбола, принимавших, как и Герцог, участие в церемонии жеребьевки Лиги наций, в Амстердаме.

В рамках принимаемых мер, карантин обязан пройти каждый, кто принимал участие в заграничном мероприятии, насчитывавшем более 100 человек и проходившем в период последних двух недель.

Из-за карантина главному тренеру сборной Израиля придется пропустить первые две тренировки команды, которой 26 марта предстоит встретиться в Глазго со сборной Шотландии в полуфинальном матче плей-офф Лиги наций.