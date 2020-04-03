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Тренерский штаб сборной Колумбии готов отказаться от части зарплаты

14:07
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Президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун рассказал, что тренерский штаб сборной Колумбии готов отказаться от части зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Напомним, что возглавляет сборную Колумбии Карлуш Кейруш.

— С самого начала пандемии главный тренер и его помощники изъявили готовность снизить свою зарплату, — цитирует El Tiempo Хесуруна. — Пока такая мера не требовалась, но мы отмечаем этот благородный жест.

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