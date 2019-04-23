Тренера женской сборной Эквадора обвинили в домогательствах

Тренера женской сборной Эквадора Луиджи Пескароло и два члена его штаба отстранены от работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах, информирует La Republica.

Жалоба в прокуратуру поступила от одной футболистки сборной, ее имя не называется. По словам девушки, Пескаро просил прислать ему обнаженные фотографии, а также предлагал пойти в его комнату во время тренировки.

Пескароло отвергает все обвинения против него и заявил, что подаст в суд.

Эквадорская федерация футбола (FEF) инициировала расследование, которым займутся компетентные органы.