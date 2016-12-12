16:55 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Тренер женской сборной Ганы: "Лесбийские отношения в женских сборных - большая проблема"

0
0
0

Главный тренер женской сборной Ганы по футболу Юсиф Басиги призвал своих подопечных "воздержаться от лесбийских отношений". Как сообщает портал footballghana, специалист, возглавляющий "Черных королев" с 2011 года, считает нетрадиционную сексуальную ориентацию острой проблемой, которая существует в женских командах.

- Увы, лесбийские отношения распространены в женском футболе по всему миру, - сказал тренер. - Это большая проблема, которая очень настораживает. Я всегда предостерегал своих игроков, чтобы они этого избегали. Помимо того, что это явление само по себе - зло, оно влияет на игру.

Заявление Басиги уже осудили несколько организаций, в частности - FARE, сеть, которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ