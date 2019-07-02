Тренер, уволенный из сборной Черногории после отказа выйти на матч с Косово, возглавил сборную Сербии

Любиша Тумбакович назначен новым главным тренером сборной Сербии. Cjвет федерации футбола страны единогласно проголосовал за кандидатуру 66-летнего специалиста. Всего было предложено 4 специалиста.

Напомним, Тумбакович в июне был уволен из сборной Черногории после того, как отказался принять участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Косово.

Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово