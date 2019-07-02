Тренер, уволенный из сборной Черногории после отказа выйти на матч с Косово, возглавил сборную Сербии

Любиша Тумбакович назначен новым главным тренером сборной Сербии. Cjвет федерации футбола страны единогласно проголосовал за кандидатуру 66-летнего специалиста. Всего было предложено 4 специалиста.
Напомним, Тумбакович в июне был уволен из сборной Черногории после того, как отказался принять участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Косово.
Odlukom Izvršnog odbora FSS za selektora „A” reprezentacije Srbije imenovan je Ljubiša Tumbaković. 🇷🇸🦅— Fudbalski savez Srbije | FA Serbia (@FSSrbije) 1 июля 2019 г.
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Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово
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